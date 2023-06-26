Будапешт, 26 июня, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Когда Киев начнёт соблюдать требования ЕС об уважении прав национальных меньшинств, в том числе венгров в Закарпатье, Будапешт одобрит евроинтеграцию Украины, сообщил 26 июня журналистам министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

FEHIM DEMIR/EPA/ТАСС Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Он заявил, что Киев не выполняет требований ЕС об уважении прав национальных меньшинств. При этом Сийярто сослался на доклад Венецианской комиссии при Совете Европы.

В частности, на Украине школы национальных меньшинств с нового учебного года лишили возможности работать в прежнем режиме. Сийярто назвал пропагандой разговоры о том, что Киев отложил вступление в силу этого решения.

Будапешт не сможет поддержать шаги Киева по евроинтеграции, если ситуация не изменится, резюмировал глава МИД Венгрии.

Согласно принятым на Украине в 2017 года поправкам к закону «Об образовании», школы, в которых обучение проходит на языках национальных меньшинств стран ЕС, должны с 1 сентября перейти на украинский язык. 30 мая в Верховной раде заявили о намерении отложить это решение на год — до 1 сентября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что Венецианская комиссия фактически признала право людей на Украине учиться на их родных языках. Она рекомендовала Киеву изменить закон о нацменьшинствах, принятый 29 декабря 2022 года.