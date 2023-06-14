Венгрия оценила рекомендации Совета Европы по нацменьшинствам на Украине
МИД Венгрии: Совет Европы признал право национальных меньшинств на Украине учиться на родном языке
Будапешт, 14 июня, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Рекомендация Венецианской комиссии при Совете Европы изменить некоторые украинские законопроекты, в том числе закон о национальных меньшинствах, указывает на признание этим консультативным органом права людей на Украине учиться на их родном языке, написал в своем микроблоге государственный секретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
Ранее Венецианская комиссия при Совете Европы постановила, что ряд законопроектов Верховной рады вызывает «серьезную озабоченность» из-за несоответствия их содержания Конвенции о правах человека. Представители консультативного органа призвали Киев скорректировать текст указанных документов.
Как сообщало ИА Регнум, 6 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемой политику украинских властей, направленную на украинизацию закарпатских венгров и других национальных меньшинств. Он отметил, что Киев собирается закрыть 99 школ с преподаванием на венгерском языке, а также ввести другие ограничения в образовательных программах для национальных меньшинств.
5 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает часть Украины древней венгерской землёй, на которой живут венгры. В конце мая Верховная рада Украины перенесла до 1 сентября 2024 года перевод на обучение на украинском языке для школ, где преподавание осуществляется на одном из языков ЕС.