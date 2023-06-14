Будапешт, 14 июня, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Рекомендация Венецианской комиссии при Совете Европы изменить некоторые украинские законопроекты, в том числе закон о национальных меньшинствах, указывает на признание этим консультативным органом права людей на Украине учиться на их родном языке, написал в своем микроблоге государственный секретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

Ранее Венецианская комиссия при Совете Европы постановила, что ряд законопроектов Верховной рады вызывает «серьезную озабоченность» из-за несоответствия их содержания Конвенции о правах человека. Представители консультативного органа призвали Киев скорректировать текст указанных документов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемой политику украинских властей, направленную на украинизацию закарпатских венгров и других национальных меньшинств. Он отметил, что Киев собирается закрыть 99 школ с преподаванием на венгерском языке, а также ввести другие ограничения в образовательных программах для национальных меньшинств.

5 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает часть Украины древней венгерской землёй, на которой живут венгры. В конце мая Верховная рада Украины перенесла до 1 сентября 2024 года перевод на обучение на украинском языке для школ, где преподавание осуществляется на одном из языков ЕС.