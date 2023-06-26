Киев, 26 июня, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Подготовку к эксплуатации бомбоубежищ в ряде регионов Украины провели плохо, заявил украинский Совет национальной безопасности и обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Сайт украинского президента Владимира Зеленского опубликовал указ, в котором работу по обеспечению готовности объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты к их использованию признали в ряде областей неудовлетворительной.

Бомбоубежища оказались неготовыми, по оценке СНБО, в Житомирском районе Житомирской области, в Конотопском районе Сумской области и Сумах, в Белоцерковском районе и в Белой Церкви в Киевской области.

Аналогичная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Днепропетровске, Одессе, Николаеве и Киеве. Не готовы бомбоубежища также в Херсоне и Запорожье (города, подконтрольные ВСУ).

23 июня Зеленский по итогам заседания СНБО объявил, что на Украине четверть всех бомбоубежищ непригодна к использованию. В Киеве непригодной признана третья часть всех бомбоубежищ.

4 июня украинский министр стратегических отраслей Александр Камышин заявлял, что по итогам проверки в Киеве признаны негодными к использованию 44% бомбоубежищ. Проверку провели более чем в тысячах сооружений.

По словам украинского министра внутренних дел Игоря Клименко, на Украине закрыто или непригодно к использованию каждое четвёртое бомбоубежище. Проверку прошли порядка пяти тысяч убежищ.