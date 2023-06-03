Киев, 3 июня, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Каждое четвертое бомбоубежище на Украине непригодно к использованию, либо закрыто. Об этом 3 июня заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Игорь Клименко

«Закрытыми оказались 252 объекта, непригодными к использованию — 893», — сказал Клименко.

Он провёл проверку более 4800 убежищ на Украине.

В середине мая жители нескольких украинских городов не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушных тревог. Сообщалось, что закрытым оказалось каждое второе укрытие. Многочисленные жалобы поступали и от жителей Киева. Этот вопрос киевляне подняли на пресс-конференции 1 июня. Горожане накричали на мэра украинской столицы. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко стал оправдываться, говоря, что за бомбоубежища отвечают главы административных районов и руководители тех мест, где расположены укрытия.

В июне на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой отстранить Кличко от исполнения обязанностей на время проведения расследования в связи с неудовлетворительной организацией работы бомбоубежищ. Авторы обращения обвинили мэра украинской столицы в вопиющей безответственности. Также глава Деснянского района Киева Дмитрий Ратников предложил Кличко вместе уйти в отставку. Он подчеркнул, что они вместе отвечают перед горожанами.