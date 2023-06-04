Киев, 4 июня, 2023, 12:56 — ИА Регнум. После проведённой проверки выяснилось, что 44% бомбоубежищ в Киеве закрыты или непригодны для использования. Об этом 4 июня заявил министр стратегических отраслей Александр Камышин, его слова привело украинское издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Уточняется, что была проведена проверка свыше тысячи бомбоубежищ, выявившая, что 11% из них закрыты и ещё 33% не годятся для использования.

Также указывается, что проверку провели после гибели трёх человек в Деснянском районе Киева, которые не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что четверть украинских бомбоубежищ непригодна или закрыта. Он подчеркнул, что провёл проверку 4800 объектов в стране.

В мае жители нескольких городов на Украине не смогли попасть в бомбоубежища во время объявленного режима воздушной тревоги, так как их значительная часть оказалась закрыта. Жители Киев задали этот вопрос на пресс-конференции 1 июня и накричали на мэра украинской столицы. После градоначальник Виталий Кличко попытался оправдаться и сказал, что за бомбоубежища отвечают главы административных районов и руководители мест, в которых расположены укрытия.

В начале июня на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой отстранить Кличко от исполнения обязанностей мэра на период расследования по поводу неудовлетворительной организации работы бомбоубежищ. Её авторы обвинили киевского градоначальника в вопиющей безответственности, а глава Деснянского района Киева Дмитрий Ратников предложил Кличко вместе уйти в отставку.