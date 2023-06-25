Тель-Авив, Украина, 25 июня, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Израиль поддерживает Украину и оказывает Киеву гуманитарную помощь, таким образом Тель-Авив находится на правильной стороне истории, сообщил 25 июня глава израильского МИД Эли Коэн в интервью армейскому радио «Галей ЦАХАЛ».

Комментируя обвинения украинского посольства в Израиле в том, что еврейское государство встало на путь тесного сотрудничества с Россией, Коэн подчеркнул, что не намерен опускаться до этого дискурса.

Израильский дипломат напомнил, что Тель-Авив голосовал в поддержку Киева в ООН, оказывает ему гуманитарную помощь, а военнослужащие страны встречались с украинскими коллегами.

«Израиль на правильной стороне истории», — подчеркнул он.

Накануне посольство Украины в Израиле высказало мнение о том, что власти Израиля выбрали путь тесного сотрудничества с Россией. В посольстве отметили, что Израиль, прикрываясь словесной демагогией о своём нейтралитете, активно налаживает отношения с Россией. Посольство Украины в Израиле призвало израильское правительство изменить свою позицию и поддержать Киев оборонительными средствами.

«Мы ожидаем от Израиля, что он встанет на правильную сторону истории», — говорится в заявлении.

Бывший посол Израиля в России, на Украине и в Молдавии Цви Маген заявил ИА Регнум, что между Москвой и Тель-Авивом есть взаимопонимание — Израиль не станет вооружать Украину, а Россия — Иран.