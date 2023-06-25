Киев, 25 июня, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Посольство Украины в Израиле высказало мнение о том, что власти Израиля выбрали путь тесного сотрудничества с Россией, это следует из заявления этой дипломатической миссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Посольство Украины в Государстве Израиль с сожалением подчеркивает, что нынешнее израильское правительство выбрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией», — говорится в заявлении посольства в социальной сети.

В посольстве отметили, что об этом свидетельствуют некоторые противоречивые события, которые произошли в первой половине 2023 года, совпавшие с практически полным отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине.

Одними из противоречивых событий посольство называет «бесплодный» визит министра иностранных дел Израиля Эли Коэна на Украину в феврале 2023 года, а также серию интервью СМИ премьера Биньямина Нетаньяху, в том числе последнее интервью газете Jerusalem Post от 22 июня, в котором он заявил, что Израиль не будет передавать Киеву вооружение, так как любые системы, которые будут переданы Украине, могут быть использованы против Израиля, поскольку могут попасть в руки Ирана.

«В основном все соответствующие заявления израильского премьер-министра всегда были направлены на оправдание полного бездействия Израиля в оказании Украине оборонительной помощи в последние полтора года», — говорится в сообщении.

В посольстве высказали мнение о том, что в первое время аргументы были сосредоточены вокруг особых отношений Израиля с Россией в Сирии, а также нестабильного положения еврейского населения в Российской Федерации.

«Однако в последнем интервью были выдвинуты совершенно вымышленные и спекулятивные предположения, предполагающие передачу западного оружия с украинского поля боя сирийскому и иранскому режимам», — отметили в дипмиссии.

Отмечается, что Израиль, прикрываясь словесной демагогией о своём нейтралитете, активно налаживает отношения с Россией.

«В действительности же на местах так называемый «нейтралитет» израильского правительства рассматривается как явная пророссийская позиция», — утверждается в заявлении.

Посольство Украины в Израиле призвало израильское правительство изменить свою позицию и поддержать Киев оборонительными средствами.

«Мы ожидаем от Израиля, что он встанет на правильную сторону истории», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Jerusalem Post заявил, что у границ Израиля уже появляется оружие, которое Запад поставил Украине.

Он отметил, что это одна из причин, по которой Израиль воздерживается от военной помощи Киеву. Руководство страны опасается, что израильское вооружение подобным образом попадёт в руки Ирана.

Отвечая на вопрос о позиции правительства Израиля в отношении ситуации вокруг Украины, премьер-министр заявил, что страна находится в особом положении, которое отличается от положения Германии, Польши или другой западной страны, поддерживающей Киев. Он пояснил, что у Израиля близкая военная граница с Россией, израильские пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе над Сирией.

Бывший посол Израиля в России, на Украине и в Молдавии Цви Маген заявил ИА Регнум, что между Москвой и Тель-Авивом есть взаимопонимание — Израиль не станет вооружать Украину, а Россия — Иран.

Цви Маген обратил внимание на то, что российские Вооружённые силы присутствуют в Сирии с 2015 года. И с тех пор между РФ и Израилем существует взаимопонимание насчёт координации действий в этом регионе. Оно, насколько можно судить, означает, что обе стороны так или иначе обязались не поставлять вооружения противникам другой стороны. Поэтому Израиль, как пояснил Маген, не участвует в санкциях против России. Кроме того, бывший дипломат усомнился в том, что его страна пересмотрит свою позицию и начнёт поставлять оружие Украине.