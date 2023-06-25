Красногорск, 25 июня, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Транспорт снова движется по мосту через Оку на трассе М-4 «Дон» в Московской области, сообщила пресс-служба регионального минтранса 25 июня в Telegram-канале.

Ксения Головкова/РИА Новости Автомобили на трассе М-4 «Дон»

«Открыто движение по мосту через реку Оку на трассе М-4 «Дон», — говорится в сообщении.

В минтрансе Подмосковья также проинформировали о возобновлении движения по мостам через р. Оку на трассе М-2 «Крым» и на трассе М-5 «Урал».

Днём ранее в минтрансе Подмосковья водителей призвали воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым».

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в Москве и Московской области были усилены меры безопасности, проводились антитеррористические мероприятия. Власти предупредили о возможных дополнительных проверках на дорогах. Массовые мероприятия были отменены, проведение выпускных вечеров в школах — отложено.