Лос-Анджелес, США, 25 июня, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Человеческое тело обнаружено в районе Маунт-Болди, или Лысой горы, в Калифорнии, где в январе пропал 65-летний британский актёр Джулиан Сэндс. Об этом сообщила 25 июня газета Mail On Sunday.

Alec Michael/Global Look Press Джулиан Сэндс

Накануне утром труп нашли туристы. Тело передано в офис коронера, процедура идентификации начнётся на следующей неделе.

Гора Маунт-Болди высотой свыше 3 тыс. метров возвышается к востоку от Лос-Анджелеса. Туристы считают её одной из самых опасных в США. С восхождениями на неё связано множество случаев травм и смертей. Так, 8 января здесь же погибла опытная туристка Кристал Паула Гонсалес, которую родные и друзья называли «королевой походов». Она поскользнулась и упала с высоты, превышающей 150 м.

Восемь поисково-спасательных операций, проводившихся после исчезновения Сэндса, не дали результата, поиск приходилось останавливать из-за непогоды и угрозы схода лавин. В последний раз актёра искали 17 июня, тогда в горы отправились около 80 человек.

Как сообщало ИА Регнум, Джулиан Сэндс, известный участием в таких фильмах, как «Комната с видом» и «Чернокнижник», пропал в районе Маунт-Болди 13 января. Он решил подняться на горный пик высотой 3000 м и не вернулся.

Джулиан Сэндс родился в английском графстве Уэст-Йоркшир 4 января 1958 года. Он учился в лондонской Центральной школе речи и драматического искусства, позднее играл в театре. Другие известные фильмы и сериалы с его участием — «Поля смерти», «Покидая Лас-Вегас», «Тринадцать друзей Оушена», «24 часа», «Декстер», «Готэм».