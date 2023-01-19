Вашингтон, 19 января, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Британский актер Джулиан Сэндс пропал в горах в американском штате Калифорния, передает телеканал KABC со ссылкой на местные власти.

Hubert Boesl Джулиан Сэндс

Отмечается, что вместе с 65-летним актером пропал еще один турист.

Семья Сэндса сообщила о его исчезновении 13 января.

Напомним, Сэндс известен зрителям по ролям в фильмах «Чернокнижник», «Комната с видом» и «Покидая Лас-Вегас».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США на 82-м году жизни скончался актер Эрл Боэн, сыгравший в том числе доктора Питера Сильбермана в первых трех частях кинофраншизы «Терминатор». Причина смерти не сообщалась.

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