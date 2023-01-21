Вашингтон, 21 января, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Поиски 65-летнего британского актёра Джулиана Сэндса вторую неделю идут в горах Сан-Габриэль в Калифорнии. В этом месяце там погибли два человека, сообщает 21 января Guardian.

AdMedia/globallookpress.com Джулиан Сэндс

Сэндс пропал 13 января, когда отправился на гору Болди. Его ищут только с помощью вертолёта из-за угрозы схода лавин.

8 января здесь же погибла опытная туристка Кристал Паула Гонсалес, которую родные и друзья называли «королевой походов». Она поскользнулась и упала с высоты, превышающей 150 м. Ранее она покорила одну из самых высоких вершин в США — гору Уитни высотой 4421 м.

Цитата из Mother of four falls more than 500 feet to her death at Mt. Baldy. 2023 Кристал Паула Гонсалес

За последний месяц в районе горы Болди произошло свыше 20 инцидентов с пропавшими или ранеными туристами. На этой неделе местные власти предупредили о «чрезвычайно опасных» условиях и призвали держаться подальше от горы.

Как сообщало ИА REGNUM, мобильный телефон Сэндса работал до вечера 13 января, с этого же дня его объявили пропавшим без вести. Автомобиль актёра остался у подножия горы.