Москва, 20 июня, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Цены на блюда в меню российских ресторанов в июне выросли в среднем на 10%. Об этом 20 июня сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные Федерации отельеров и рестораторов России.

По информации издания, рост цен связан с увеличением стоимости импортных продуктов, при этом подорожание по некоторым категориям доходит до 35%.

Так, один из рестораторов отметил повышение цен на некоторые импортные товары, например, на мраморную говядину, поставки которой прекратили зарубежные компании. Подобная ситуация сложилась с магаданской креветкой, объём вылова которой уменьшился, а цены выросли.

По словам другого ресторатора, его компания каждый день получает информационные письма о повышении стоимости морепродуктов, оливкового масла и некоторых других товаров, в результате рост цен на блюда составил до 10%.

По данным одного из представителей отдела закупок, оливковое масло за год подорожало на 34%, морепродукты — в среднем на 14%, рыба — на 25%, при этом больше всего выросли цены на кальмаров, креветки, лосося, при этом зарубежные консервы — соусы, оливки, томаты пилати, уксусы, а также паста тахини — подорожали на 17% и 11% соответственно.

Как передавало ИА Регнум, в кафетериях ресторанов «Вкусно — и точка» (бывшие «МакКафе») с 26 июня цены вырастут в среднем на 6% в связи с ростом себестоимости продукции. Так, стоимость чизкейка, торта, рокслайда или лимонного тарта составит 185 рублей, обычные круассаны будут стоить 109 рублей, с ветчиной и сыром — 150 рублей. Цены на напитки не изменятся.

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» также сообщала о повышении цен в октябре 2022 года. Тогда в первую очередь изменения коснулись стоимости бургеров в заведениях. Так, «Биг спешл» подорожал до 290 рублей, «Гранд» — до 175 рублей, а классический гамбургер — до 59 рублей.

Вместе с тем Грузия нарастила поставки тихих вин в Россию и по результатам января-мая 2023 года заняла первое место среди экспортёров, опередив Италию. За этот период из Грузии в Россию было поставлено 24,15 млн литров тихих вин, а из Италии — 23,36 млн литров, при этом год к году импорт из этих стран вырос на 63% и 31% соответственно.