Москва, 19 июня, 2023, 12:18 — ИА Регнум. В кафетериях ресторанов «Вкусно — и точка» (бывшие «МакКафе») с 26 июня цены вырастут в среднем на 6% в связи с ростом себестоимости продукции в среднем вырастут на 6%, сообщила 19 июня пресс-служба компании.

В то же время, отмечается в релизе, во «Вкусно — и точке» сохранятся более низкие цены, чем у конкурентов. Кроме того, сеть разрабатывает различные акции и специальные предложения в приложении, пользуясь которыми можно выгодно приобретать продукцию.

По данным Telegram-канала Mash, в частности, стоимость чизкейка, торта, рокслайда или лимонного тарта составит 185 рублей, обычные круассаны будут стоить 109 рублей, с ветчиной и сыром — 150 рублей. Цены на напитки не изменятся.

Предыдущий раз сеть ресторанов «Вкусно — и точка» сообщала о повышении цен в октябре 2022 года. Тогда в первую очередь изменения коснулись стоимости бургеров в заведениях. Так, «Биг спешл» подорожал до 290 рублей, «Гранд» — до 175 рублей, а классический гамбургер — до 59 рублей.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года сеть McDonald’s приостановила работу всех своих 850 ресторанов в России и объявила об уходе с российского рынка. Сеть была приобретена бизнесменом Александром Говором, после чего стало известно, что она продолжит работать под новым брендом. В июне сеть открыла первые рестораны под новым названием «Вкусно — и точка».