Троицк, Москва, 25 июня, 2023, 00:12 — ИА Регнум. В Новой Москве в результате конфликта двух компаний ранения получили парень и его девушка. Об инциденте сообщило РЕН ТВ.

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Происшествие с применением стрелкового оружия произошло ночью 25 июня в Троицке, в Новой Москве.

Между двумя компаниями возникла ссора, в разгар которой один из участников открыл огонь. Пострадали 20-летний парень и его подруга. Их доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

Подозреваемых объявили в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, молодая женщина убита на центральной площади Кызыла, 36-летний подозреваемый задержан по горячим следам.

Мужчина днём напал на 24-летнюю девушку на площади Арата на глазах прохожих и несколько раз ударил её ножом. Девушка скончалась на месте.