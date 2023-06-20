Кызыл, 20 июня, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Молодая женщина убита на центральной площади Кызыла, подозреваемый задержан по горячим следам. Об этом сообщила 20 июня пресс-служба следственного управления СК России по Тыве.

Иван Шилов ИА REGNUM

Злоумышленник днём напал на 24-летнюю девушку на площади Арата на глазах прохожих и несколько раз ударил её ножом. Девушка скончалась на месте. Подозреваемого задержали по горячим следам, им оказался 36-летний житель города Ак-Довурака.

По версии следствия, мужчина совершил нападение, «перепутав девушку, из-за имеющихся личных неприязненных отношений». Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Следователи намерены в ближайшее время предъявить задержанному обвинение и направить в суд ходатайство о помещении под стражу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814345" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Кызыле мужчина убил девушку на центральной площади

Как сообщало ИА Регнум, ранее жителя Чаа-Хольского района Тывы приговорили к 25 годам лишения свободы за убийство двух человек и покушение на убийство. Осенью 2021 года мужчина поссорился с тремя потерпевшими и предложил им встретиться в безлюдном месте. На окраине села Чаа-Холь он стал стрелять в оппонентов, двое из них погибли на месте, а третьему удалось спастись.