Москва, 24 июня, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Законопроект о манипулировании результатами спортивных соревнований, предполагающий внесение изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован 24 июня на официальном портале правовой информации.

ИА REGNUM Российский спорт

Закон расширяет права общероссийских спортивных федераций, региональных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг и организаторов официальных спортивных соревнований. Все указанные организации смогут запросить напрямую у «Единого регулятора азартных игр» необходимую информацию о заключенных пари на официальных спортивных соревнованиях спортсменами, судьями, тренерами, руководителями спортивных команд, спортивными агентами, которым запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах.

Закон призван предотвратить противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований (манипулирование ими).

До принятия закона для спортивных организаций не было предусмотрено правовых оснований для предоставления «Единым регулятором азартных игр» сведений о заключаемых пари на соревнованиях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому общероссийские спортивные федерации получают право запрашивать у «Единого регулятора азартных игр» сведения о заключенных спортсменами, агентами и тренерами пари в букмекерских конторах и тотализаторах.

В случае выявления фактов заключенных пари лицами, которым это запрещено законом, спортивные федерации смогут применять к ним санкции.