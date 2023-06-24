Путин подписал закон о манипулировании результатами соревнований
Президент России Путин подписал закон о манипулировании результатами спортивных турниров
Москва, 24 июня, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Законопроект о манипулировании результатами спортивных соревнований, предполагающий внесение изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован 24 июня на официальном портале правовой информации.
Закон расширяет права общероссийских спортивных федераций, региональных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг и организаторов официальных спортивных соревнований. Все указанные организации смогут запросить напрямую у «Единого регулятора азартных игр» необходимую информацию о заключенных пари на официальных спортивных соревнованиях спортсменами, судьями, тренерами, руководителями спортивных команд, спортивными агентами, которым запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах.
Закон призван предотвратить противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований (манипулирование ими).
До принятия закона для спортивных организаций не было предусмотрено правовых оснований для предоставления «Единым регулятором азартных игр» сведений о заключаемых пари на соревнованиях.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому общероссийские спортивные федерации получают право запрашивать у «Единого регулятора азартных игр» сведения о заключенных спортсменами, агентами и тренерами пари в букмекерских конторах и тотализаторах.
В случае выявления фактов заключенных пари лицами, которым это запрещено законом, спортивные федерации смогут применять к ним санкции.