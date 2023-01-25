Москва, 25 января, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому общероссийские спортивные федерации получают право запрашивать у единого регулятора азартных игр сведения о заключенных спортсменами, агентами и тренерами пари в букмекерских конторах и тотализаторах, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Замглавы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов («Новые люди») пояснил, что в случае выявления фактов заключенных пари лицами, которым это запрещено законом, спортивные федерации смогут применять к ним санкции.

«Ко второму чтению планируется доработать технические моменты, в частности, регламентирование письменных запросов, но уже сейчас понятно, что принятие этого законопроекта позволит противодействовать манипулированию спортивными событиями», — отметил он.

Напомним, ранее правительство РФ поддержало законопроект и предложило внести изменения, которые обяжут публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр» рассматривать такие запросы и предоставлять соответствующую информацию общероссийским спортивным федерациям.

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