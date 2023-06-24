Липецк, 24 июня, 2023, 16:40 — ИА Регнум. В Липецкую область вошла техника ЧВК «Вагнер». Об этом 24 июня сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер». Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — написал он.

Глава региона отметил, что ситуация находится под контролем, каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет.

Он добавил, что представители всех ведомств области находятся в оперштабе, работают чётко и слаженно. Также он напомнил жителям, что настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок.

Как передавало ИА Регнум, глава городской администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что жителей предупредили о возможном проходе военной техники по улицам города и призвали оставаться дома в целях безопасности.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за призыв к вооружённому мятежу.

Президент России Владимир Путин пообещал как президент и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделать всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Предатели России, готовившие военный мятеж, ответят за это, сказал он.