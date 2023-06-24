Воронеж, 24 июня, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Выход из строя нефтебазы в Воронеже никак не повлияет на обеспечение топливом в Воронежской области. Об этом 24 июня сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время распространяются сведения о возможном дефиците топлива.

«Уверяю, выход из строя нефтебазы на ул. Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе», — написал он, добавив, что на этой нефтебазе произошла разгерметизация резервуара (пять тонн) с нефтепродуктами, в котором хранилось авиационное топливо.

Глава региона отметил, что тушение пожара идёт в штатном режиме. Гусев попросил автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно, добавил он.

Он уточнил, что на место ЧП прибыл пожарный поезд.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гусев сообщал, что на месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. По предварительным данным, жертв в результате ЧП нет. На опубликованных «Известиями» видеозаписях видно, как над местом происшествия поднимаются густые чёрные клубы дыма.

3 мая 2023 года сообщалось о возгорании резервуара с нефтепродуктами на нефтебазе в краснодарском посёлке Волна. Площадь пожара на пике составила 1200 кв. метров, ему был присвоен высший ранг сложности. Пожарным удалось избежать распространения огня на соседние резервуары с нефтепродуктами.