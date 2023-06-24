Воронеж, 24 июня, 2023, 13:50 — ИА Регнум. На нефтебазе на улице Димитрова в Воронеже загорелся резервуар с топливом, пожарные работают на месте, сообщил 24 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Кадр из видео На нефтебазе в Воронеже загорелся резервуар с топливом

«В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники», — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, жертв в результате ЧП нет, добавил он.

Ранее сообщалось о масштабном пожаре в Воронеже. На опубликованных «Известиями» видеозаписях видно, как над местом происшествия поднимаются густые чёрные клубы дыма.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815284" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На нефтебазе в Воронеже загорелся резервуар с топливом

3 мая 2023 года сообщалось о возгорании резервуара с нефтепродуктами на нефтебазе в краснодарском посёлке Волна. Площадь пожара на пике составила 1200 кв. метров, ему был присвоен высший ранг сложности. Пожарным удалось избежать распространения огня на соседние резервуары с нефтепродуктами.

4 июня из-за удара молнии произошло возгорание на нефтебазе в американском штате Луизиана. Пострадавших не было, но местные власти решили эвакуировать людей, которые находились в радиусе 2,5 км от нефтебазы.