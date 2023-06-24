Воронеж, 24 июня, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Все ближайшие массовые мероприятия в Воронежской области отменены, сообщил глава региона Александр Гусев 24 июня в Telegram-канале.

Govvrn.ru Александр Гусев

По его словам, ситуация в регионе стабильная, все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Воронежцам следует сохранять выдержку и спокойствие, власти продолжат информировать об обстановке и принимаемых решениях.

«Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области», — написал Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гусев призвал жителей Воронежской области воздержаться от передвижения по трассе М-4 «Дон», а также дорогам регионального и местного значения. Он предупредил, что в области могут отменить массовые мероприятия и ввести дополнительные меры безопасности.

Ранее власти Воронежской области распространили информацию о движении колонны военной техники по федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон».

Об усилении мер безопасности заявили власти Ростовской и Липецкой областей. Жителей указанных территорий просят без особой необходимости не выходить на улицу. Принимаемые меры связаны с попыткой вооружённого мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.