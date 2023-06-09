Пекин, 9 июня, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Россия примет участие в военных учениях «Север. Взаимодействие-2023», организованных Китаем, сообщили 9 июня в министерстве обороны КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM НОАК

«Российская сторона по приглашению примет участие в учениях, организованных Китаем, «Север. Взаимодействие — 2023», — сообщили в ведомстве.

Подробностей о времени и месте проведения учений китайская сторона пока не привела.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 июня начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов провёл переговоры с начальником Объединённого штаба центрального военного совета КНР генерал-полковником Лю Чжэньли.