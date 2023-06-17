В Якутии аварийно сел вертолёт Ми-8
Вертолёт Ми-8 с 21 пассажиром на борту совершил экстренную посадку в 90 км от Якутска
Якутск, 17 июня, 2023, 10:23 — ИА Регнум. В 90 км от Якутска аварийно сел вертолёт Ми-8 компании «Алроса», сообщили 17 июня в региональном управлении МЧС.
Максим Цуканов ИА REGNUM
Вертолет Ми-8
На борту вертолёта находятся 21 пассажир и четыре члена экипажа. Пострадавших в результате жёсткой посадки нет.
Аварийная посадка произошла из-за отказа редуктора основного винта, сообщил Telegram-канал «112».
15 июня пассажирский самолёт SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро», следовавший в якутский город Мирный, экстренно сел в Иркутске.
Экипаж принял решение о посадке из-за сигнала о неисправности системы кондиционирования. Никто в результате этой нештатной ситуации не пострадал.