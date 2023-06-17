Якутск, 17 июня, 2023, 10:23 — ИА Регнум. В 90 км от Якутска аварийно сел вертолёт Ми-8 компании «Алроса», сообщили 17 июня в региональном управлении МЧС.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

На борту вертолёта находятся 21 пассажир и четыре члена экипажа. Пострадавших в результате жёсткой посадки нет.

Аварийная посадка произошла из-за отказа редуктора основного винта, сообщил Telegram-канал «112».

15 июня пассажирский самолёт SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро», следовавший в якутский город Мирный, экстренно сел в Иркутске.

Экипаж принял решение о посадке из-за сигнала о неисправности системы кондиционирования. Никто в результате этой нештатной ситуации не пострадал.