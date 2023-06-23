Ребёнку оторвало фалангу мизинца на металлической горке в чувашском селе
Ребёнку оторвало фалангу мизинца на металлической горке в чувашском селе Барыево
Батыревский район, Чувашия, 23 июня, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Девятилетнему мальчику оторвало часть пальца на металлической горке на детской площадке в чувашском селе Батырево, сообщила 23 июня прокуратура республики на своём сайте.
По данным ведомства, 22 июня во дворе одного из домов по улице Кирова мальчик 2014 года рождения, скатываясь с металлической горки на детской площадке, получил травматический отрыв фаланги мизинца правой руки. Это произошло из-за отсутствия на горке нескольких болтов крепления, отчего между днищем и бортом спуска образовалась щель, в которую и попал палец ребёнка.
По результатам проверки прокуратура выяснила, что детская игровая площадка приобреталась в 2021 году администрацией Батыревского сельского поселения, которую проверяют на исполнение законодательства при эксплуатации детского игрового и спортивного оборудования.
Как ранее передавало ИА Регнум, похожий случай произошёл накануне на детской площадке в «Арт-сквере» на новой набережной реки Миасс в Челябинске. Там семилетний ребёнок лишился части пальца на аттракционе «Беговое колесо».
В начале июня двух несовершеннолетних девочек 6 и 11 лет доставили в больницу после резкого торможения карусели в парке развлечений в Новосибирске. Отмечалось, что дети получили травмы, удравшись при торможении об элементы карусели.