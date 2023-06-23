Батыревский район, Чувашия, 23 июня, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Девятилетнему мальчику оторвало часть пальца на металлической горке на детской площадке в чувашском селе Батырево, сообщила 23 июня прокуратура республики на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По данным ведомства, 22 июня во дворе одного из домов по улице Кирова мальчик 2014 года рождения, скатываясь с металлической горки на детской площадке, получил травматический отрыв фаланги мизинца правой руки. Это произошло из-за отсутствия на горке нескольких болтов крепления, отчего между днищем и бортом спуска образовалась щель, в которую и попал палец ребёнка.

По результатам проверки прокуратура выяснила, что детская игровая площадка приобреталась в 2021 году администрацией Батыревского сельского поселения, которую проверяют на исполнение законодательства при эксплуатации детского игрового и спортивного оборудования.

Как ранее передавало ИА Регнум, похожий случай произошёл накануне на детской площадке в «Арт-сквере» на новой набережной реки Миасс в Челябинске. Там семилетний ребёнок лишился части пальца на аттракционе «Беговое колесо».

В начале июня двух несовершеннолетних девочек 6 и 11 лет доставили в больницу после резкого торможения карусели в парке развлечений в Новосибирске. Отмечалось, что дети получили травмы, удравшись при торможении об элементы карусели.