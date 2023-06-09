Новосибирск, 9 июня, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Двух несовершеннолетних девочек доставили в больницу после резкого торможения карусели в парке развлечений в Новосибирске. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

По предварительной информации, вечером 8 июня в парке развлечений в Центральном районе Новосибирска во время движения аттракциона девочки в возрасте 6-ти и 11-ти лет в результате резкого экстренного торможения ударились об элементы карусели.

Отмечается, что дети получили травмы, их срочно доставили в медучреждение, где врачи оказали им необходимую медицинскую помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование дела продолжается.

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