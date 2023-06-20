Челябинск, 20 июня, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Семилетний ребенок лишился части пальца на аттракционе «Беговое колесо» в «Арт-сквере» на новой набережной реки Миасс в Челябинске, сообщает 20 июня «74. RU».

Иван Шилов ИА Регнум

«На детской площадке находится железное колесо, оно не было огорожено, поэтому дети спокойно играли. Все произошло за секунду, сын, видимо, как-то засунул палец, и ему просто отрезало кусок», — рассказала мама мальчика Татьяна.

После ЧП она вызвала скорую помощь, но бригада медиков долго не приезжала. Родительница решила сама отвезти сына в детский травмпункт, где прождала в очереди больше двух часов. Однако врач в травмпункте помощи не оказал и направил в детскую областную больницу. Утром мальчику провели пластическую операцию: взяли кусочек кожи с этого же пальца и закрыли рану.

Челябинка написала обращение в администрацию города с требованием отремонтировать либо убрать опасный объект с детской площадки.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня двух несовершеннолетних девочек 6 и 11 лет доставили в больницу после резкого торможения карусели в парке развлечений в Новосибирске. Отмечалось, что дети получили травмы, удравшись при торможении об элементы карусели.

В конце мая туристка из Екатеринбурга получила множественные переломы после падения с обрыва смотровой площадки в дагестанском селе Гамсутль. Отмечается, что она приехала из Екатеринбурга в составе группы из 18 человек на экскурсию.

6 мая в развлекательном парке в Оренбурге обрушилась карусель. В момент ЧП на ней катались дети и взрослые. В результате пострадали как минимум 15 человек. Они были доставлены в медучреждение. По данным администрации парка, с прошлого года там идет реконструкция. Ремонтные работы в «Оренпарке» не завершили, но 2 мая там открыли зону аттракционов по случаю праздников.