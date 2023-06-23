Москва, 23 июня, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Carlsberg Group завершила поиск инвестора для компании «Балтика», до закрытия сделки пивоваренная компания продолжит работу в текущем режиме, сообщили 23 июня в пресс-службе «Балтики».

Алексей Даничев/РИА Новости Пивовар завода «Балтика» проверяет продукцию

«23 июня Carlsberg Group объявила о завершении этого процесса [поиска инвестора] и о подписании соглашения с будущим владельцем активов», — сказано в сообщении компании.

Сделка должна быть одобрена регулятором. До её закрытия операционная и коммерческая деятельность «Балтики» будет вестись в прежнем режиме, все обязательства перед партнёрами будут выполнены, социальные гарантии сотрудников сохранятся в прежнем объёме, отметили в пресс-службе.

Carlsberg Group в марте 2022 года объявил о прекращении инвестиций в российские активы, а также о начале процесса поиска нового владельца этих активов. Одновременно в компании анонсировали приостановку производства пива в России под флагманским брендом.

Сделку предполагается закрыть до лета 2023 года, отмечал исполнительный директор Carlsberg Кеес т’Харт. В управлении компании находятся восемь заводов, которые выпускают 55 брендов пива.