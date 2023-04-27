Хиросима, Япония, 20 мая, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Появления ядерного оружия у Ирана недопустимо. Об этом говорится в принятом 20 мая итоговом коммюнике участников саммита G7, сообщили в пресс-службе МИД Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Страны «Группы семи» призвали решать вопрос иранской ядерной программы с ориентацией на Совместный всеобъемлющий план действий (так называемая ядерная сделка с Ираном).

Тегеран они призвали не создавать помех судоходству на Ближнем Востоке.

Проблема ядерной программы Ирана, у которого официально нет ядерного оружия, обострилась после выхода США из ядерной сделки в 2017 году. Тегеран в 2015 году согласился на сделку, пообещав в обмен на поэтапную отмену западных санкций сворачивать ядерную программу.

США продолжают обвинять Иран в восстановлении ядерной программы и в создании ядерного оружия. 4 мая помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан признал право Израиля на свободу действий в случае попыток Ирана получить ядерное оружие.