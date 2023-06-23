Москва, 23 июня, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Воздушно-космическим силам (ВКС) России передана новая партия многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35С. Об этом 23 июня заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-35

По его словам, российские авиастроители произвели и передали Минобороны России очередную партию новых самолётов.

«Су-35С — один из лучших оперативно-тактических самолётов в мире, который может выполнять широкий спектр задач и пользуется заслуженным успехом», — приводит слова министра пресс-служба правительства России.

Отмечается, что новые самолёты Су-35С передал Минобороны России Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»). Боевые машины совершили перелёт на аэродром базирования, пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что Су-35С были приняты техническими службами, они прошли заводские испытания. Каждая боевая машина была протестирована в воздухе в различных рабочих режимах.

Как передавало ИА Регнум, во время одного из боевых вылетов экипаж истребителя Су-35С ВКС России своевременно обнаружил и уничтожил самолёт ВСУ.

Ранее в Минобороны показали работу одного из штурмовиков Су-25 ВКС России. В ходе спецоперации самолёт совершил более 230 боевых вылетов. На видеокадрах замечены 23 белые звезды, каждая из них означает десять боевых вылетов.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что ВКС России сорвали наступление украинской армии на торском направлении в Донецкой Народной Республике. ВСУ понесли значительные потери.