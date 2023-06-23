Атланта, США, 23 июня, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, заявил бывший президент США Барак Обама в интервью телеканалу CNN.

Цитата из к/ф «Сноуден». реж Оливер Стоун.2016. США, Германия, Франция Барак Обама

Он отметил, что Украина в 2014 году была не той Украиной, которая есть сегодня. «В Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия», — сообщил американский экс-президент.

Он добавил, что некоторое число сторонников России было даже в украинском парламенте, а политика внутри страны была более сложной.

«Мне и бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пришлось привлекать большое число европейцев, которые сопротивлялись и кричали, чтобы мы ввели санкции против Москвы», — добавил Обама.

Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в словах экс-президента США есть рациональные зёрна, но стать частью РФ хотело практически всё население полуострова, а не его часть.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. Почти 97% голосовавших поддержали присоединение регионов к РФ.