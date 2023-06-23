Москва, 23 июня, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили за сутки 15 снарядов HIMARS и авиабомб JDAM. Об этом 23 июня заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны России

«Средствами ПВО перехвачены четыре тактические ракеты «Точка-У», а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США», — сказал Конашенков.

Также он добавил, что российские военные уничтожили 11 украинских беспилотников около населённых пунктов Липовое, Спорное, Красная Поляна (ДНР), Копани и Акимовка Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня Конашенков сообщил, что российские средства ПВО за сутки перехватили пять ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда HIMARS. Также были уничтожены 15 украинских беспилотников. В тот же день было уничтожено два склада боеприпасов ВСУ на территории ДНР.