Вашингтон, 22 июня, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Батискаф «Титан», который ранее пропал в Атлантике, мог разрушиться. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института проблем морских технологий им. академика М. Д. Агеева Александр Инзарцев, его слова приводятся на сайте Дальневосточного отделения Российской академии наук.

ABACA/Keystone Press Agency/globallookpress Исчезнувший батискаф «Титан»

Учёный обратил внимание на то, что по имеющейся информации сложно понять, достиг ли батискаф «Титаника», либо с ним что-то случилось на подходе к затонувшему судну.

По его словам, если батискаф затерялся в окрестностях «Титаника», то можно использовать поисковый буксируемый или автономный аппарат, который с помощью гидролокаторов отсканирует предполагаемое место аварии, фиксируя объекты, отражающие излучаемый гидролокатором сигнал.

Он отметил, что данная процедура является стандартной в ходе поисков.

Учёный пояснил, что при определённых перемещениях поискового аппарата можно построить гидроакустическое изображение участка поверхности дна, а затем проанализировать изображение и среди обнаруженных объектов попытаться идентифицировать затонувший батискаф.

Инзарцев также добавил, что, если батискаф потерялся под бортом у «Титаника» либо внутри него, тогда с его обнаружением дело обстоит гораздо сложнее. В этом случае не обойтись без телеуправляемых необитаемых аппаратов или без использования второго поискового батискафа, уточнил учёный. Он также допустил, что также мог разрушиться и корпус батискафа.

Учёный напомнил, что ранее сообщалось об «усталости» материала корпуса батискафа, наличии на нём микротрещин, а также о рекомендациях по ограничению глубины погружения, которая в этой экспедиции была превзойдена.

«Если всё действительно обстояло таким образом, то при достижении критического давления корпус мог моментально схлопнуться/взорваться. Подобные случаи с погружаемыми аппаратами происходили», — отметил Инзарцев.

Как передавало ИА Регнум, по предварительным данным береговой охраны США, 22 июня в 14:08 мск (07:08 местного времени) закончились запасы кислорода на батискафе «Титан», пропавшем в Атлантическом океане. При этом эксперты отмечали, что пилот батискафа должен научить находящихся на борту, как уменьшить потребление кислорода (в частности, перестав разговаривать), тогда шансы найти находящихся на борту живыми вырастут.

Батискаф находится в том же районе, где лежат обломки затонувшего в 1912 году «Титаника», которые собирались осмотреть участники плавания. По одной из версий, аппарат застрял в этих обломках.

В беседе с корреспондентом ИА Регнум Николай Черкашин, историк подводного флота, капитан I ранга, офицер подводного флота заявил, что положение пассажиров батискафа выглядит практически безнадёжным и спасти их, скорее всего, не получится. С таких глубин ранее никого не удавалось спасать, необходимых систем эвакуации на таких батискафах не предусмотрено, отметил эксперт.