Москва, 23 июня, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Западные элиты глубоко заблуждаются, когда считают, что Россию можно сокрушить силой оружия. Об этом директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил 23 июня на пресс-конференции по теме всероссийской акции «Диктант Победы».

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, к мысли о возможности сокрушить Россию силой оружия пришли некоторые элиты на Западе. Из-за этого брошены в бой украинские военные и наёмники из западных стран.

«Тяжелейшие последствия этого глубокого заблуждения ощущают на себе сегодня боевики ВСУ и наёмники из западных стран, массово гибнущие на фронте за абсолютно чуждые для них интересы правящих кругов Вашингтона и ряда других столиц государств НАТО», — сказал Нарышкин.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию назвал западные элиты символом тотальной беспринципной лжи. По его словам, эти элиты не скрывают, что хотят нанести России стратегическое поражение, перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. При этом они готовы использовать всех — и террористов, и неонацистов — в качестве оружия.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за снабжения Украины вооружениями. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с таким вооружением станут для России законной целью. В МИД отмечали также, что страны НАТО «играют с огнём», накачивая киевский режим оружием. Такие действия не способствуют тому, чтобы конфликт был решён через переговоры.