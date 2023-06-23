Симферополь, 23 июня, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Грубейшие нарушения выявила рабочая группа по передаче Крыма Украинской ССР в 1954 году. В связи с этим готовится обращение в Конституционный суд России о признании нелегитимным и отмене соответствующего указа, сообщил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Установлено, что с точки зрения права были допущены грубейшие нарушения Конституции СССР, Конституции РСФСР, Конституции УССР», — сказал он, добавив, что это является основанием для отмены и пересмотра принятого в 1954 году решения.

Трофимов подчеркнул, что были нарушены права и свободы населения, у крымчан не спрашивали, хотят ли они выйти из состава одного государства и войти в другое.

Независимые эксперты-историки, по его словам, пришли к выводу, что не было никаких оснований для передачи полуострова в состав Украинской ССР.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент России Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным заявил, что в истории человечества до создания УССР никакой Украины не было. Осмотрев карту, составленную во Франции в XVII веке, где отсутствовала Украина, Путин подчеркнул, что разные квазигосударственные образования начали образовываться после Октябрьской революции. Украину, никогда не входившую в состав Российского Царства, создала советская власть.

По словам ведущего историка Крыма, гендиректора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, полуостров попал в состав Украины достаточно неожиданно. Это было не до конца продуманное решение Никиты Сергеевича Хрущева. Поэтому Крым весь период пребывания в составе Украины оставался пятым колесом в телеге украинской государственности. Украина, несмотря на то, что владела Крымом, какого-то большого значения ему не придавала.