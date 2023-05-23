Москва, 24 мая, 2023, 02:37 — ИА Регнум. В истории человечества до создания УССР никакой Украины не было. Об этом на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Зорькин продемонстрировал российскому лидеру карту, составленную во Франции в XVII веке, где отсутствовала Украина.

Изучая карту, Путин подчеркнул, что разные квазигосударственные образования начали образовываться после Октябрьской революции. Украину, никогда не входившую в состав Российского Царства, создала советская власть, сказал президент.

Глава Конституционного суда отметил, что указал на отсутствие Украины ради истины, поскольку имеется большое количество спекуляций на тему истории этой страны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что президиум парламента Республики Крым инициирует вопрос отмены решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР. После проведённой юридической экспертизы по данному вопросу есть все основания для уверенности в том, что решения 1954 года являются нелегитимными.