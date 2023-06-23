Москва, 23 июня, 2023, 03:49 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции российские снайперы ликвидируют солдат ВСУ на расстоянии более 2 км, рассказал стрелок с позывным Лазарь. Видеокадры с работой снайперов опубликовало Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

По словам российского стрелка, перед ротой снайперов поставлены задачи по разведке, наблюдению и уничтожению целей. Обычными целями для снайперов являются пулемётчики и гранатомётчики. Военные отслеживают ротации противника и наводят панику среди личного состава ВСУ, отметил Лазарь.

На кадрах видно как одна из групп снайперов вышла на позиции в полдень, чтобы затруднить работу тепловизоров ВСУ. Российские солдаты были обнаружены беспилотником противника, однако снайперы смогли выполнить задачу, уйдя из-под обстрелов.

Бойцам ВС России удалось на расстоянии 1 км 50 метров уничтожить три боевые единицы противника, а также трёх человек.

Как сообщало ИА Регнум, по словам снайпера группировки российских войск «Юг», у военных украинской армии порою наблюдается странное поведение — отсутствие инстинкта самосохранения. Возможно, неадекватно ведущие себя военные ВСУ принимают какие-то препараты, предположил стрелок.

На одном из предприятий России приступили к серийному выпуску мощного снайперского патрона 10,3×77 мм Cheytac. Боеприпас будет полностью состоять из отечественных комплектующих. Впервые на винтовки калибра 375 поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия.