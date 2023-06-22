Бостон, США, 22 июня, 2023, 21:56 — ИА Регнум. OceanGate Expeditions, компания-оператор пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан», считает членов экипажа и пассажиров батискафа погибшими, сообщил 22 июня CNN.

U. S. Coast Guard/Keystone Press Agency/Global Look Press Исследовательское судно Deep Energy, помогающее искать батискаф «Титан»

В компании заявили, что погибли в результате ЧП с батискафом Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, Хэмиш Хардин, Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

«Эти люди были настоящими исследователями, которые разделяли друг с другом страсть к приключениям, стремление к исследованию и защите мирового океана», — отметили в OceanGate Expeditions.

Как сообщало ИА Регнум, связь с батискафом пропала 18 июня.

На борту батискафа находились пять человек. В экспедицию отправились президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, проживающие в Великобритании.

Супруга основателя компании OceanGate Стоктона Раша является потомком магната Исидора Штрауса и его жены Иды. Они оба были пассажирами «Титаника» и погибли при крушении лайнера.