Бостон, США, 19 июня, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Представители компании OceanGate Expedition подтвердили исчезновение своего батискафа в Атлантике, передаёт CBS 19 июня.

OceanGate Expedition Затонувший Титаник.

«Мы задействуем все возможности, чтобы вернуть экипаж домой целым и невредимым. Мы сосредоточились на помощи членам команды и их семьям», — цитирует телеканал заявление компании.

Ранее «Би-би-си» со ссылкой на береговую охрану Бостона сообщила об исчезновении подводного аппарата, который предположительно перевозил туристов к месту, где затонул «Титаник». По этим данным, поиски были начаты вечером 18 июня, после того, как батискаф не вернулся в установленный срок.

Поиски ведутся у побережья острова Ньюфаундленд. Предполагается, что на борту батискафа могут находиться до пяти человек — пилот, гид и трое туристов. О наличии пассажиров на борту в OceanGate Expedition не сообщали.

Туры к месту, где затонул «Титаник», продаются компанией за 250 тысяч долларов. Продолжительность путешествия составляет семь дней.

«Титаник» затонул 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса через Атлантический океан. Из 2224 человек, находившихся на борту океанского лайнера, погибли 1517.