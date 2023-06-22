Вашингтон, 22 июня, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Супруга основателя компании OceanGate Стоктона Раша, который управлял пропавшим в Атлантическом океане батискафом «Титан», является потомком магната Исидора Штрауса и его жены Иды. Они оба были пассажирами «Титаника» и погибли при крушении лайнера. Об исторической связи написала New York Times.

Gc.noaa.gov Затонувший «Титаник»

Супруга хозяина батискафа Венди Раш оказалась праправнучкой четы Штраус, самых богатых пассажиров первого класса на «Титанике».

После катастрофы выяснилось, что именно Штраус отказался сесть в шлюпку, уступив место детям и женщинам. За ним последовала и супруга — Ида. В браке они состояли 40 лет. Женщина не согласилась без мужа спасаться с тонущего корабля.

Тело Штрауса обнаружили в море через несколько дней после крушения, останки супруги так и не нашли.

Венди Раш — родственница одной из дочерей Штраусов, замуж за основателя OceanGate она вышла в 1986 году.

Как сообщало ИА Регнум, с помощью батискафа «Титан» учёное сообщество намеревалось собрать образцы ДНК в районе крушения лайнера «Титаник».

Исследователи на надводном корабле, который поддерживает батискаф, планировали изучить бактерии, морскую флору и фауну на обломках «Титаника», в донной грязи океана, используя новую технику отбора проб ДНК.

«Титан» пропал с радаров 18 июня. Поиски результатов пока не дали. Эксперты сходятся во мнении, что кислород в аппарате уже закончился или на исходе. В батискафе пять человек: президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

21 июня в район, где пропал батискаф, прибыли три специально оснащённых судна для проведения поисково-спасательных работ.