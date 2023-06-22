Москва, 22 июня, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале раскритиковала слова посла Израиля на Украине Михаила Бродского, который назвал украинских националистов Степана Бандеру и Романа Шухевича героями Украины.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Захарова посоветовала израильскому послу помнить про Холокост не только потому, что он некогда случился, но и для того, чтобы его не было впредь. Она напомнила, что под руководством тех, кого сегодня на Украине называют героями, в оккупированной немцами стране было уничтожено около 1,4 млн человек.

«Так же и в Германии в конце 20-х — начале 30-х годов немецкое общество находилось в поиске своей идентичности и своих героев. Следующие 90 лет Германия пыталась в основном отмыться от такой идентичности», — напомнила представитель МИД России.

Захарова также отметила, что если, по мнению Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля. Она уверена, что никто не имеет право на таких героев.

«Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма», — пояснила она.

Накануне израильский дипломат заявил, что для современных украинцев такие люди, как Бандера, Шухевич и Мельник, являются героями, которые боролись за независимость своей страны и остановить этот «процесс поиска Украиной своей идентичности» невозможно, как бы негативно не воспринимали данные исторические личности и их прошлые взгляды другие страны.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский — «позор еврейского народа», так как он своими действиями поддерживает неонацистов.