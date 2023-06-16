Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский — это позор для еврейского народа, так как он своими действиями поддерживает неонацистов. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ-2023.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация)

«У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский — не еврей. Это позор еврейского народа», — сказал он.

Президент уточнил, что это не шутка и не ирония, так как в настоящее время на пьедестал почета на Украине в качестве героев возведены неонацисты, являющиеся прямыми последователями Гитлера.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января Путин заявил, что происходящее сегодня на Украине, где сделали национальным героем нациста Бандеру, никогда не устроит Россию. Он напомнил, что киевские власти сбросили с пьедесталов памятники основавшего Украину первому председателю Совета народных комиссаров СССР В. И. Ленину и заменили их на фашиста Бандеру. Глава государства указал, что он удивлён тем, что Зеленский поддерживает неонацистов, предшественники которых в годы Второй мировой войны уничтожали гражданское еврейское население.