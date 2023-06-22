Киев, 22 июня, 2023, 20:03 — ИА Регнум. В Киеве началась всеобщая мобилизация, соответствующий приказ на своей странице в соцсетях разместил военком Оболонского района украинской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM

В приказе, опубликованном украинскими СМИ, в частности указывается обязанность явиться в военкомат в десятидневный срок. Это требование касается и тех, кто не получал персональных повесток или мобилизационных распоряжений. Явиться в военкомат Оболонского района должны и жители, которые не прописаны в данной части города, а просто в ней проживают.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня военкоматы Ивано-Франковской области выпустили приказы о всеобщей мобилизации — все военнообязанные мужчины обязательно должны явиться в территориальные центры комплектования (ТЦК) в течение десяти дней. Документ 13 июня публиковало украинское издание «Страна․ua».

Также в документе говорится о мобилизации для нужд ВСУ транспортных средств и техники предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и граждан, запрещается менять место жительства без разрешения начальника ТЦК.

При этом за неисполнение приказа военком пригрозил уголовной ответственностью.

Кроме того, в Ивано-Франковской области военная администрация ввела временный запрет на плановые госпитализации мужчин призывного возраста. Лечение в больницах теперь возможно лишь по согласованию с военкоматами.

С февраля 2022 года выезд мужчин от 18 до 60 лет с Украины запрещён.