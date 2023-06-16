Ивано-Франковск, Украина, 16 июня, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Глава Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) выпустил приказ, согласно которому все военнообязанные мужчины обязательно должны явиться в ТЦК в течение десяти дней. Документ 13 июня публиковало украинское издание «Страна․ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Ивано-Франковск

«Всем военнообязанным мужчинам, проживающим (находящимся) на территории Ивано-Франковской территориальной общины, явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в десятидневный срок с даты опубликования приказа», — говорится в приказе.

Кроме того, в документе говорится о мобилизации для нужд ВСУ транспортных средств и техники предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и граждан, а также запрещается менять место жительства без разрешения начальника ТЦК.

При этом за неисполнение приказа военком пригрозил уголовной ответственностью. Официальный Киев пока никаким образом не прокомментировал эти сообщения.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня стало известно, что на Украине начали мобилизацию мужчин в армию во время раздачи гуманитарной помощи. Как рассказал источник в российских силовых структурах, такие случаи имеются во временно оккупированной Киевом части Херсонской области, где выдано устное распоряжение забирать всех мужчин из очередей у пунктов раздачи гуманитарной помощи и отправлять на фронт.

До этого представитель государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что пограничники на Украине каждый день задерживают порядка 20 человек, которые пытаются незаконно покинуть страну. Многие из них предоставляют поддельные документы, разрешающие выезд.