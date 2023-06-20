Ивано-Франковск, Украина, 20 июня, 2023, 23:04 — ИА Регнум. В Ивано-Франковской области на Украине военная администрация ввела временный запрет на плановые госпитализации мужчин призывного возраста. Лечение в больницах теперь возможно лишь по согласованию с военкоматами.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Начальник Коломыйской военной администрации Любомир Глушков пояснил в Telegram-канале, что запрет введён с учётом режима военного положения.

Он распорядился уведомить медицинские учреждения о своём решении.

Отмечается, что больницы должны ежедневно оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которым понадобилась срочная помощь.

Как сообщало ИА Регнум, военкоматы Ивано-Франковской области выпустили приказы о всеобщей мобилизации — все военнообязанные мужчины обязательно должны явиться в территориальные центры комплектования (ТЦК) в течение десяти дней. Документ 13 июня публиковало украинское издание «Страна․ua».

Также в документе говорится о мобилизации для нужд ВСУ транспортных средств и техники предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и граждан, запрещается менять место жительства без разрешения начальника ТЦК.

При этом за неисполнение приказа военком пригрозил уголовной ответственностью.

В февраля 2022 года выезд мужчин от 18 до 60 лет с Украины запрещён.