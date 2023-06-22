Москва, 22 июня, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получил послание от эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани через премьер-министра этой страны. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин и председатель Совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани во время встречи в Москве

«Премьер-министр Катара передал президенту РФ Владимиру Путину послание от эмира страны Тамима бен Хамада Аль Тани», — говорится в информации.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня на встрече с премьер-министром и главой МИД страны Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани президент России Владимир Путин передал приветствие эмиру Катара Тамиму ибн Хамаду Аль Тани. Глава государства отметил, что все встречи с катарским лидером проходили на очень высоком уровне и всегда подчеркивали намерения развивать отношения двух стран по очень многим направлениям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Катара не привозил в Москву инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Он уточнил, что речь идёт о весьма широком и даже многообещающем двустороннем сотрудничестве между Россией и Катаром.