Песков: премьер Катара не привозил в Москву инициативы по Украине
Песков заявил, что ему неизвестны инициативы Катара по урегулированию кризиса на Украине
Москва, 22 июня, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге 22 июня, что ему неизвестно об инициативах Катара по урегулированию конфликта на Украине.
«Мне неизвестно, чтобы премьер, глава МИД Катара привёз какие-то инициативы», — отметил он.
Песков уточнил, что речь идёт о весьма широком и даже многообещающем двустороннем сотрудничестве между Россией и Катаром. «Взаимодействие в международном формате, в том числе и по линии общих усилий по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы», — сказал Песков.
Накануне пресс-секретарь российского лидера анонсировал встречу президента России Владимира Путина с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Ранее сообщалось, что 21 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с председателем совета министров Катара. Они обсудили актуальные вопросы российско-катарского экономического и гуманитарного сотрудничества. Отдельное внимание уделили реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности и сельского хозяйства.