Москва, 22 июня, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге 22 июня, что ему неизвестно об инициативах Катара по урегулированию конфликта на Украине.

Антонова Дарья ИА Регнум Дмитрий Песков

«Мне неизвестно, чтобы премьер, глава МИД Катара привёз какие-то инициативы», — отметил он.

Песков уточнил, что речь идёт о весьма широком и даже многообещающем двустороннем сотрудничестве между Россией и Катаром. «Взаимодействие в международном формате, в том числе и по линии общих усилий по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы», — сказал Песков.

Накануне пресс-секретарь российского лидера анонсировал встречу президента России Владимира Путина с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Ранее сообщалось, что 21 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с председателем совета министров Катара. Они обсудили актуальные вопросы российско-катарского экономического и гуманитарного сотрудничества. Отдельное внимание уделили реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности и сельского хозяйства.