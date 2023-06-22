Москва, 22 июня, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин передал приветствие эмиру Катара Тамиму ибн Хамаду Аль Тани на встрече 22 июня с премьер-министром и главой МИД страны Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Михаил Метцель/ТАСС Президент России Владимир Путин

«Прежде всего хотел бы в начале нашей беседы попросить вас передать самые наилучшие пожелания, добрые пожелания его высочеству эмиру Катара», — сказал Путин.

Он отметил, что все встречи с катарским лидером проходили на очень высоком уровне и всегда подчеркивали намерения развивать отношения двух стран по очень многим направлениям.

Как ранее сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Катара не привозил в Москву инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Он уточнил, что речь идёт о весьма широком и даже многообещающем двустороннем сотрудничестве между Россией и Катаром.