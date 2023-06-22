Херсон, 22 июня, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Число погибших после подрыва украинскими военными Каховской ГЭС и подтопления территорий в Херсонской области выросло до 46 человек. Об этом 22 июня сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Таисия Воронцова/РИА Новости Женщина идет по улице в г. Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС

«По последним данным, погибли 46 человек, 122 человека пострадали, они с переохлаждением и другими травмами госпитализированы», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня глава МЧС Александр Куренков на совещании с членами правительства сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что после подрыва Каховской ГЭС погиб 41 человек, 121 был госпитализирован, удалось спасти более 2 тыс. человек, в том числе 209 детей. Из затопленных населённых пунктов оперативно эвакуированы более 8 тыс. человек, в том числе 583 ребенка и 291 маломобильный гражданин.

6 июня после очередного обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки плотины Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища привёл к затоплению более 30 населённых пунктов в Херсонской области.