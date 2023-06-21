Военный эксперт объяснил, почему украинцы безразличны к обучению на Западе
Эксперт Глазунов: бойцы ВСУ халатно относятся к тренировкам в Польше, не желая стать пушечным мясом
Москва, 21 июня, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Украинские солдаты будут оказывать пассивное сопротивление на поле боя и саботировать лёгкие ранения, потому что они осознают мощь российских сил и не хотят становиться пушечным мясом. Так в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал заявление офицера запаса польской армии Петра Павелки об украинских военных.
Ранее польский офицер Павелка рассказал, что украинцы, насильно призванные в ВСУ, не проявляют рвения на тренировках в Польше и халатно относятся к военной технике. Офицер поделился, что обучением украинских солдат в стране занимается множество польских подразделений. По словам Павелки, украинцы не заботятся о технике, которую армии поставляют западные партнёры, потому что знают, что их «затащили силой в эту армию», и поэтому иногда происходит повреждение танков и БМП.
«Они может и хотят защищать свою страну, но не такой ценой, которой от них требуют. Их посылают на убой. Быть пушечным мясом на поле боя и отстаивать интересы стран НАТО никому не хочется. Большинство украинцев ориентируются в событиях и понимают, что идёт битва Запада против России, но руками украинцев», — отметил Глазунов.
Как подчеркнул военный политолог, жители западной и восточной частей Украины по-разному смотрят на происходящие события. И если солдаты, призванные на службу из западных регионов страны, ещё пытаются оказывать сопротивление на поле боя, то жителям восточной Украины это неинтересно, для них главная задача — выжить любой ценой.
«Поэтому они будут оказывать пассивное сопротивление, не будут проявлять рвение. Эти солдаты будут портить технику, сдаваться в плен, лишь бы выжить. Сопротивление уже не будет ожесточённым. Украине хватит духу примерно на полгода и всё. А дальше резервы уже закончатся. Дальше, может, поляки будут воевать вместо украинцев», — допустил военный эксперт.
Глазунов напомнил, что неслучайно российская разведка делилась данными о том, что примерно 20 тыс. польских наёмников сражается на стороне Украины. Он также подчеркнул, что поскольку польские офицеры проводят активное обучение украинцев и так заинтересованы в сопротивлении ВСУ, то вероятность участия поляков, вместо украинских призывников, весьма высока.
Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие ВСУ в ходе обучения управлению танками Leopard 2A4 в Польше допустили столкновение двух бронемашин, у одной из которых оказалась оторвана башня. Это произошло из-за того, что один из танков заехал на броню другого.
Ранее польский генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак поделился мнением, что украинские войска терпят неудачи из-за плохой подготовки к наступлению на позиции России. Польский генерал отметил, что у ВСУ нет отработанной тактики преодоления минных заграждений. Он также уверен, что экипажи танков Leopard, подрывающихся на российских минах, вряд ли захотят «прыгать в новый танк», даже если уцелеют.