Москва, 21 июня, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Украинские солдаты будут оказывать пассивное сопротивление на поле боя и саботировать лёгкие ранения, потому что они осознают мощь российских сил и не хотят становиться пушечным мясом. Так в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал заявление офицера запаса польской армии Петра Павелки об украинских военных.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее польский офицер Павелка рассказал, что украинцы, насильно призванные в ВСУ, не проявляют рвения на тренировках в Польше и халатно относятся к военной технике. Офицер поделился, что обучением украинских солдат в стране занимается множество польских подразделений. По словам Павелки, украинцы не заботятся о технике, которую армии поставляют западные партнёры, потому что знают, что их «затащили силой в эту армию», и поэтому иногда происходит повреждение танков и БМП.

«Они может и хотят защищать свою страну, но не такой ценой, которой от них требуют. Их посылают на убой. Быть пушечным мясом на поле боя и отстаивать интересы стран НАТО никому не хочется. Большинство украинцев ориентируются в событиях и понимают, что идёт битва Запада против России, но руками украинцев», — отметил Глазунов.

Как подчеркнул военный политолог, жители западной и восточной частей Украины по-разному смотрят на происходящие события. И если солдаты, призванные на службу из западных регионов страны, ещё пытаются оказывать сопротивление на поле боя, то жителям восточной Украины это неинтересно, для них главная задача — выжить любой ценой.

«Поэтому они будут оказывать пассивное сопротивление, не будут проявлять рвение. Эти солдаты будут портить технику, сдаваться в плен, лишь бы выжить. Сопротивление уже не будет ожесточённым. Украине хватит духу примерно на полгода и всё. А дальше резервы уже закончатся. Дальше, может, поляки будут воевать вместо украинцев», — допустил военный эксперт.

Глазунов напомнил, что неслучайно российская разведка делилась данными о том, что примерно 20 тыс. польских наёмников сражается на стороне Украины. Он также подчеркнул, что поскольку польские офицеры проводят активное обучение украинцев и так заинтересованы в сопротивлении ВСУ, то вероятность участия поляков, вместо украинских призывников, весьма высока.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие ВСУ в ходе обучения управлению танками Leopard 2A4 в Польше допустили столкновение двух бронемашин, у одной из которых оказалась оторвана башня. Это произошло из-за того, что один из танков заехал на броню другого.

Ранее польский генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак поделился мнением, что украинские войска терпят неудачи из-за плохой подготовки к наступлению на позиции России. Польский генерал отметил, что у ВСУ нет отработанной тактики преодоления минных заграждений. Он также уверен, что экипажи танков Leopard, подрывающихся на российских минах, вряд ли захотят «прыгать в новый танк», даже если уцелеют.