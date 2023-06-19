Варшава, 19 июня, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Украинские войска терпят неудачи из-за плохой подготовки к наступлению на позиции России. Об этом заявил бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак, сообщает портал Wirtualna Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Вальдемар Скшипчак

По его словам, на запорожском участке фронта идёт «минная война». Российские военные превратили поля в минные ловушки, в результате ВСУ теряют людей и технику, в том числе танки Leopard.

«Манера преодоления минных заграждений доказывает, что украинские расчёты были подготовлены плохо», — отметил Скшипчак.

Украинские военные пытаются использовать таранные танки, но разминировать поля им не даёт один из главных недостатков наступления — отсутствие превосходства в воздухе. Российская авиация уничтожает колонны боевых машин противника.

«Без прикрытия они становятся легкой мишенью для российских солдат, вооруженных противотанковым оружием», — добавил эксперт.

Польский генерал отметил, что у ВСУ нет отработанной тактики преодоления минных заграждений. Он также уверен, что экипажи танков Leopard, подрывающихся на российских минах, вряд ли захотят «прыгать в новый танк», даже если уцелеют.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны России опубликовало видео с уничтожением немецкого танка «Леопард» российским дроном-камикадзе. Танк был поражён на запорожском направлении, дрон попал ему точно в крышу.